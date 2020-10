Covid a Salerno: il Comune fornisce i dati su contagiati e guariti

A margine del Consiglio comunale, il sindaco Vincenzo Napoli ha commentato l'andamento della curva epidemiologica in città. I contagiati di ottobre sono 184 e in totale, da luglio, sono 321. I guariti da luglio ad oggi sono 121.

Il commento del sindaco

"A Salerno c'è una curva del contagio in crescita - ha detto Napoli - Questo desta preoccupazione ma è ancora una quantità gestibile, di relativo ottimismo. Può essere però una stabilità messa in crisi da un secondo all'altro. Le iniziative variano di ora in ora. Bisogna cambiare la ruota con l'auto in movimento. Non a caso, abbiamo realizzato condizioni di massima massima sicurezza in Consiglio comunale: banchi dislocati a scacchiera, atteggiamento responsabile, interventi brevi. C'è stata massima collaborazione. No a raccomandazioni e interrogazioni, almeno oggi. Siamo subito entrati nel merito, l'assessore Della Greca tiene una relazione scheletrica. Il Covid grava su azioni e pensieri. Prima di convocare ho fatto riunioni dei capigruppo per verificare se fare o meno il Consiglio in presenza".

Tari

La possibilità di rinviare le scadenze per la popolazione resta un tema caldissimo. Il sindaco ribatte: "Dobbiamo fare i conti con il nostro bilancio e la sua struttura. Verificheremo se è possibile rinviare la Tari. Sono piuttosto pessimista. Il Comune di Salerno ha messo a disposizione 3 milioni di euro per la piccola e media impresa. Lo sforzo importante sul credito di imposta è stato possibile grazie ai fondi retrospettivi regionali. Tre milioni di euro di credito d'imposta per chi paga subito. Per chi non paga subito, ci sono sanzioni minime. Verificherò con l'assessore Della Greca le estreme possibilità di questo intervento ma ribadisco che non sono assolutamente ottimista".