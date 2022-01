Covid in provincia di Salerno: boom di contagi nei comuni, il report dei sindaci

Il Covid non dà tregua e aumentano di ora in ora i bollettini dei sindaci per la comunicazione dei nuovi positivi. A Mercato San Severino, 46 persone sono risultate positivi al Covid-19. A Giffoni Valle Piana, dove oggi è stato diffuso il vademecum per le nuove vaccinazioni, c'è stato un ulteriore aggiornamento: su 189 tamponi effettuati sono state riscontrate 5 positività ai tamponi molecolari (di cui 1 già accertato precedentemente dai tamponi rapidi antigenici), 10 positività riscontrate dai tamponi rapidi antigenici trasferiti al Dipartimento di Prevenzione Collettiva. Si segnalano 34 guarigioni. A Cava de' Tirreni, le persone attualmente positive sono 2503, i nuovi guariti 177 e gli ospedalizzati 5.

La provincia a Sud

A Campagna, in seguito alla comunicazione della Regione Campania sia dei casi positivi da tampone molecolare che di quelli da tampone antigenico, eseguiti in farmacia, laboratori, nella giornata odierna, ecco il report del sindaco: "Risultano 14 nuovi casi positivi da molecolare e 22 da antigenico.Risultano, inoltre, guarite 4 persone (negativizzate). In totale, 195 casi di positività da tampone molecolare e 86 da antigenico". Ecco il report di Serre: "Riscontriamo - scrive l'amministrazione comunale nel proprio bollettino - 17 nuovi casi di positività al Covid e 16 guarigioni. Il totale positivi sale a 107"