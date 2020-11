Covid in provincia di Salerno: ondata di positivi, il report dei sindaci

Non c'è tregua, da Nord a Sud della provincia di Salerno: l'Asl comunica, le amministrazioni aggiornano i cittadini, i report si susseguono tra contagiati ma anche guariti dal Covid, un nemico silenzioso che nelle ultime ore ha causato anche vittime a Sapri, Buonabitacolo, Vibonati e Mercato San Severino.

Vallo di Diano

A Sala Consilina ci sono altre 14 persone positive al Covid. Si tratta di contagi sviluppati all’interno dei nuclei familiari. Ci sono anche due bambini positivi, ma anche molti asintomatici.

Pellezzano

Il sindaco Francesco Morra comunica 12 nuovi positivi ma anche la notizia di un guarito. In alcuni casi, per quanto riguarda i contagiati, è stato autorizzato a divulgare le generalità e le pubblica sulla pagina istituzionale: Avallone Fabrizio, De Rosa Vincenza, De Rosa Ermanno, De Rosa Luigi, De Rosa Simone e Galdi Anna, residenti a Capezzano (hanno autorizzato la divulgazione del nome). Positivi un cittadino residente a Coperchia, un cittadino residente a Cologna, un altro a Capriglia, tre in quarantena presso altri Comuni".

Picentini e Piana del Sele

A Giffoni Valle Piana, ecco l'aggiornamento: su 12 tamponi effettuati sono state riscontrate 3 positività. "Le persone in questione, una delle quali non residenti nel territorio comunale - scrive il Comune - stanno già rispettando il periodo di isolamento domiciliare. Pertanto sono 28 i casi di positività comunicati dal Dipartimento di Prevenzione presenti nel nostro territorio". Nella vicina Giffoni Sei Casali, il sindaco Francesco Munno ha comunicato il nuovo bollettino dei contagiati nel proprio territorio: "C'è un nuovo positivo, in totale adesso 32. I guariti sono 7". Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, ha fornito il report: "Registriamo un complessivo di 301 persone attualmente positive al Covid19 di cui 10 in attesa di effettuare l’ultimo tampone, condizione necessaria per uscire dalla quarantena. Infine, 34 persone risultano guarite".