Covid-19, nuovi contagi e guariti: il report nei comuni del Salernitano

Guardia alta, nuovi contagi in provincia di Salerno ma anche molte persone negativizzate. I sindaci in queste ore hanno informato le comunità che guidano attraverso il consueto report.

I bollettini

A Mercato San Severino, il sindaco Antonio Somma comunica di aver ricevuto dall'Asl notizia di altri 10 positivi al Covid-19, dal 16 al 18 gennaio: 2 concittadine ed 1 concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione San Vincenzo; 1 concittadina ed 1 concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Carifi; 1 concittadina e 1 concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Sant’Angelo; 1 concittadino residente nella frazione Sant’Eustachio; 1 residente nella frazione Costa; 1 nella frazione Monticelli. Tutti in isolamento domiciliare". Buone notizie a Castellabate. Ecco Luisa Maiuri, sindaco facente funzioni: "L’Asl ha comunicato i dati relativi all’attività di ieri: altri 6 nostri concittadini si sono negativizzati. Nessun positivo. Totale guariti: 146. Totale positivi: 24". Aggiunge: "Da sabato scorso, allineandosi alle disposizioni nazionali e regionali, Castellabate è in zona gialla ma questo non ci esime assolutamente dal rispetto delle regole fondamentali: usare sempre la mascherina, mantenere la distanza interpersonale evitando ogni forma di assembramento soprattutto davanti i pubblici esercizi e igienizzare costantemente le mani". Il report del sindaco Michele Strianese, primo cittadino di San Valentino Torio": Ieri ci sono stati 3 nuovi casi di Covid 19 e 5 nuovi guariti. Gli attuali positivi sono ora 45. Dall' inizio della pandemia sono 505 i nostri concittadini che hanno contratto il virus e 456 le persone guarite".

Costiera Amalfitana

Ieri sono stati eseguiti 19 tamponi su gruppi familiari ed è stato scoperto un altro cluster a Ravello: sei persone contagiate. Si tratta di un gruppo familiare residente nella zona alta del paese.



Picentini

Nessun nuovo contagiato a Giffoni Valle Piana. Il sindaco annuncia, nel frattempo, 3 nuovi guariti. A Montecorvino Pugliano il sindaco Alessandro Chiola ha comunicato che i nuovi positivi al Coronavirus sono 3, mentre in totale i cittadini che attualmente sono risultati positivi al tampone sono 25. Intanto, nel centro comunale Covid-19 di Bivio Pratole, i medici di medicina generale hanno avviato lo screening sottoponendo a test i cittadini che sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. A Giffoni Sei Casali la curva dei contagi continua a diminuire, infatti, come si apprende dal report quotidiano pubblicato sulla pagina di Facebook, il primo cittadino Francesco Munno ha comunicato l’assenza di nuovi contagi e la guarigione di una persona. In totale le persone infette sono 17.