Covid-19 nel Salernitano: nuovi positivi in 3 comuni, il report dei sindaci

Nuovi positivi al Covid-19 sono stati rilevati in tre comuni del Salernitano: è accaduto a Giffoni Valle Piana, Fisciano e San Valentino Torio.

I dettagli

Su 55 tamponi si segnala 1 positività riscontrata a Giffoni Valle Piana. Si segnalano 2 guarigioni. "Sono 18 i positivi presenti sul territorio comunale - ricorda l'amministrazione -. L'invito alla cittadinanza è di continuare a rispettare le normative vigenti con prudenza e responsabilità per evitare nuovi contagi". Una persona risulta positiva a Fisciano. Si tratta di una residente a Penta. Sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. A San Valentino Torio, un caso positivo e due guarigioni. "I casi attivi in questo momento sono 15", scrive il Comune nel report.