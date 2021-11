Covid 19: boom di contagi a Maiori, l'annuncio del sindaco

Non solo Baronissi, Bracigliano e Fisciano: nuovi contagi anche in Costiera Amalfitana, in particolare a Maiori. Il bollettino pubblicato oggi dal Centro Operativo Comunale annuncia 16 nuovi casi di positività al Covid-19 tra la popolazione.

I dettagli

Il dato emerge dai tamponi effettuati negli ultimi giorni, dal 30 ottobre al 1° novembre. In totale, sono 54 le persone attualmente positive nel comune.