Covid-19: muore un'anziana ad Amalfi, nuovi casi ad Agropoli, Vietri e Olevano

E' morta stamattina, una donna di 85 anni di Amalfi, dopo essere risultata positiva al Covid-19. L'anziana si era sottoposta privatamente al tampone nei giorni scorsi: lo ha fatto sapere il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, nel corso di una diretta social, durante la quale ha confermato che, nel comune, oggi, è risultato positivo al Coronavirus un uomo di mezza età, dopo essersi sottoposto, anche lui, a tampone in un centro di analisi privato.

Parla il sindaco di Amalfi

"Per questo ho immediatamente attivato il Coc, che si è riunito per circa due ore, anche alla presenza delle forze dell'ordine e del medico dell'Asl che abbiamo supportato nella ricostruzione della indagine epidemiologica. Per cui, per il caso della signora deceduta, saranno somministrati più di venti tamponi; nell'altro caso, invece, ne seguiranno tre per quanto riguarda i contatti piu' stretti. Ad Amalfi, ora, sono due le persone attualmente positive, mentre si attendono gli esiti di sei tamponi".

Intanto, dall'analisi dei 1.286 tamponi effettuati, ieri, in tutta la provincia e analizzati nei laboratori degli ospedali di Salerno ed Eboli, sono emersi 111 casi positivi, 9 ad Eboli e 102 a Salerno. Nel dettaglio, i 111 nuovi casi positivi, secondo quanto riferisce l'Asl Salerno, sono così ripartiti: 25 a Nocera Inferiore, 16 a Pagani e 16 a Sarno, 13 a San Valentino Torio, 10 a Nocera Superiore, 7 a Scafati, 6 a Salerno, 3 a Battipaglia, 2 a Roccapiemonte, 2 a Siano e 2 a Cava de' Tirreni. E, poi, uno per ciascuno dei seguenti comuni: Albanella, Baronissi, Castelnuovo di Conza, Castel San Giorgio, Giffoni Sei Casali, Maiori, Montecorvino Pugliano, Oliveto Citra e Valva.



Covid a Olevano sul Tusciano, Agropoli e Vietri

Il Covid-19 è arrivato anche ad Olevano sul Tusciano: il sindaco purtroppo ha annunciato due casi di positività, ma ci sono anche altre persone con la febbre nel comune, per cui non resta che aspettare il risultato degli altri tamponi da parte dell'Asl. Due casi positivi anche a Vietri Sul Mare: "Abbiamo attivato tutte le misure e messo in quarantena tutti i contatti più stretti: in totale abbiamo sette persone ancora positive, auguriamo ai nostri concittadini la più veloce guarigione", ha detto il sindaco Giovanni De Simone.

Nuovo caso di positività al Covid-19 anche ad Agropoli: "Si tratta di un soggetto rientrante nella catena dei contatti del nostro concittadino risultato positivo lo scorso 14 ottobre. - ha fatto sapere il sindaco Adamo Coppola - Tutti i soggetti finora risultati positivi sono asintomatici o con pochi sintomi. Sale intanto a 3 il numero di guariti: al caso di negativizzazione dell'altro giorno, si aggiunge una coppia che era risultata contagiata a fine settembre scorso".

L'annuncio sul Covid Hospital

"Si stanno operando tutti gli accorgimenti del caso per aprire all'utenza, all'inizio della settimana prossima, il Covid Hospital di Agropoli. La data presunta è lunedì 26 ottobre".