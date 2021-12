Salerno nella morsa del Covid: 65 nuovi positivi, i dati del Ruggi e dei laboratori

Impennata preoccupante dei contagi da Covid 19, a Salerno. I tamponi analizzati dal Ruggi e dai centri privati accreditati (effettuati il 27 dicembre, referti del 28) evidenziano 65 nuovi positivi.

Il rapporto rispetto ai tamponi

Sono stati effettuati 747 tamponi nei territori afferenti l'Asl di Salerno e nel distretto 66 di Salerno-Pellezzano. Significa che il rapporto contagi-tamponi è quasi di 1 a 10. Per questi motivi, allo scopo di rallentare il più possibile la curva dei contagi, il Comune di Salerno ha già provveduto a mettere in campo alcuni accorgimenti, tra i quali il rinvio dei concerti di Capodanno al teatro Verdi a data da destinarsi. L'Asl ha rafforzato il monitoraggio per garantire l'indagine epidemiologica sulla popolazione. Farmacie prese d'assalto per i tamponi, contact tracing molto sollecitati per ricostruire la rete dei contatti.

La riunione

Stamattina si è svolto a Palazzo di Città un incontro con la vice sindaca Paki Memoli, l'assessore Paola de Roberto, la presidente della Commissione Politiche Sociali Barbara Figliolia e con il direttore UOC Igiene Pubblica e Referente Attività Covid Asl Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi in merito alla futura organizzazione degli hub vaccinali. Gli hub vaccinali saranno aperti tutti i giorni e non solo a giorni alterni. Inoltre ci sarà una convocazione da parte dell'Asl e quindi una convocazione, per evitare assembramenti. Più volontari davanti agli hub e più personale specializzato per garantire le vaccinazioni.