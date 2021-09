Covid a Salerno, c'è un nuovo positivo, ospedalizzato: i dati del Ruggi e dei laboratori

Si tratta di un uomo di 78 anni. Non è in terapia intensiva. Il tampone positivo è stato refertato dal Ruggi ieri, 29 settembre. Prosegue il monitoraggio dell'Asl

C'è un nuovo positivo al Covid, a Salerno. E' anche ricoverato in ospedale, per fortuna non in terapia intensiva. Si tratta di un uomo di 78 anni. Il tampone positivo è stato refertato dal Ruggi ieri, 29 settembre.

I dettagli

Nessun contagio è statlo rilevato dai laboratori privati delle strutture accreditate. Nei territori afferenti l'Asl di Salerno, sono stati effettuati 658 tamponi. Nel distretto 66, Salerno-Pellezzano, ne sono stati invece analizzati 83. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.