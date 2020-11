Covid a San Severino e Sant'Arsenio: l'annuncio dei sindaci

Ancora contagi nella Valle dell'Irno. Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha ricevuto comunicazione dall'Asl di altri 8 positivi al Covid-19.

I dettagli

"Si tratta - scrive il sindaco- di una concittadina ed un concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti al Capoluogo. Positive anche 3 concittadine ed 1 concittadino, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Sant’Angelo". In un caso, è stato autorizzato a fornire le generalità: "Positiva la signora Barbara Amabile ed un suo congiunto, residenti nella frazione Sant’Angelo; - un concittadino residente nella frazione San Vincenzo". Una donna è risulttata positiva a Sant'Arsenio, nel Vallo di Diano, ed è in isolamento domiciliare. A Castellabate, il Dipartimento Prevenzione dell’Asl ha comunicato all'amministrazione un nuovo caso di positività. Si tratta di una persona già da giorni in isolamento e che non ha avuto contatti. In totale, i positivi sono 16. Guarite, invece, 22 persone.