Covid a Salerno, 5 nuovi positivi: i dati del Ruggi, pienone all'Usca

I contagi sono in diminuzione per il secondo giorno di fila in città. All'Asl, però, sono stati segnalati solo i tamponi positivi refertati dal Ruggi ed effettuati presso l'Usca di via Allende, dove oggi si registrano decine di prenotazioni e auto incolonnate, dalle prime ore del mattino