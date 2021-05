Covid in città: 8 nuovi positivi, i dati del Ruggi e dei laboratori privati

Una buona notizia: le strutture private non hanno comunicato contagi. Per quanto riguarda i referti provenienti dall'ospedale, invece, si fa riferimento ai tamponi effettuati presso l'Usca di via Allende. Tra i contagiati, anche una donna di 95 anni