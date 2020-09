Covid a Baronissi, nuovo tampone positivo: l'annuncio del sindaco

Ancora una persona contagiata in provincia di Salerno, stavolta nella Valle dell'Irno. Dopo la comunicazione del sindaco di Nocera Superiore, è toccato al sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, comunicare la positività di un altro concittadino alla propria comunità.

I dettagli

"L'Asl ha comunicato la positività di un altro cittadino di Baronissi al coronavirus - scrive il sindaco su Facebook - Si tratta di un professionista in isolamento domiciliare dall'11 settembre scorso; gode al momento di buona salute. In quarantena per motivi precauzionali anche la moglie e i due genitori. La persona non ha autorizzato a rivelare le sue generalità (glielo consente la legge sulla privacy). Sono sette i cittadini al momento positivi al coronavirus in città.