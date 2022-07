Covid a Scafati, contagiato il sindaco Salvati: "Siate prudenti, non abbassate la guardia"

Tra i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno c’è anche il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. Lievi sintomi e qualche linea di febbre.

L'appello alla città

A confermarlo è lo stesso Salvati con un post su Facebook: “L’attuale variante Omicron 5 è molto più contagiosa rispetto alle precedenti e, nonostante le alte temperature, sta causando un vertiginoso aumento dei contagi, anche sul nostro territorio. Colgo l’occasione dunque – scrive rivolgendosi agli scafatesi - per invitarvi a non abbassare la guardia, a continuare ad utilizzare le precauzioni necessarie per il contenimento del virus, come il distanziamento, l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo delle mascherine nei luoghi affollati, soprattutto per le persone fragili e per chi è a stretto contatto con loro”.