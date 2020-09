Ancora Covid, nuovo caso positivo a Roccapiemonte: l'annuncio del sindaco

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha ricevuto comunicazione dall'Asl Salerno: una persona è risultata positiva al Covid-19. Si è sottoposta al test sierologico (positivo) e subito dopo, recandosi all'Ospedale di Cava de' Tirreni, ha effettuato l'esame del tampone risultato anch'esso positivo.

I dettagli

"Si tratta di una donna. Non ha sintomi - ha spiegato il sindaco - è rientrata a casa, posta in quarantena domiciliare insieme ai componenti della sua famiglia, questi ultimi nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone. La situazione è monitorata attentamente dall'Asl e dal Comune. Il sindaco augura alla cittadina una pronta guarigione ed invita tutti, ancora una volta, a rispettare tutte le norme in merito l'utilizzo dei dispositivi di protezione sanitaria e seguire rigorosamente le indicazioni dettate dal protocollo anti-Covid 19".