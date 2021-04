Covid-19 a Prignano Cilento, vicesindaco viola la quarantena: scatta la denuncia

L'amministratore, da alcuni giorni in isolamento domiciliare in attesa di risultare negativo al Covid, sarebbe stato visto in strada nei pressi della sua abitazione

Non solo semplici cittadini che non rispettano le normative anti-Covid. Mercoledì scorso – riporta Infocilento – è finito nei guai il vice sindaco di Prignano Cilento Rino Rizzo: l’amministratore, da alcuni giorni in isolamento domiciliare in attesa di risultare negativo al Coronavirus, sarebbe stato visto in strada nei pressi della sua abitazione.

Il caso

Diverse segnalazioni sarebbero arrivate ai carabinieri che, in poco tempo, hanno identificato e deferito il politico alla Procura di Vallo della Lucania. Chi da positivo viola l’obbligo della quarantena, infatti, rischia l’arresto e una multa da 500 a 5mila euro.