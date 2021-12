Covid a Bracigliano, al via la campagna vaccinale degli under 12 con il primo bambino vaccinato

Franco Carullo, 9 anni, è il primo vaccinato under 12 residente nel comune di Bracigliano, che ieri mattina ha ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer nei locali del Centro Vaccinale allestito in via Ferreria a Baronissi.

Il commento

“Finalmente – dichiara il sindaco Antonio Rescigno – abbiamo intrapreso la campagna vaccinale riservata agli under 12 residenti nel nostro Comune. Auspico che questo primo bambino vaccinato sia da incentivo e rappresenti un modello da seguire al fine di accrescere la percentuali di vaccinati nel nostro territorio e promuovere la sensibilizzazione sociale alla campagna vaccinale, unica arma che abbiamo a disposizione per debellare ed arginare il diffondersi della pandemia".

Il centro vaccinale

A partire dallo scorso 1 dicembre 2021, il Centro Vaccinale a Bracigliano, presso la struttura in Piazza Libertà (ex Municipio), resterà aperta tutti i mercoledì dalle ore 15. alle ore 18.30. Il Primo Cittadino ha, inoltre, ringraziato l’Assessore Anna Campanella, i medici e tutti gli operatori socio-sanitari e i volontari che si stanno alacremente prodigando al fine di ottimizzare le prestazioni e i servizi del Centro Vaccinale di Bracigliano.