Covid-19: contagi tra gli infermieri al Pronto Soccorso di Nocera, sospesi anche i ricoveri all'Obi

Torna l'incubo Covid all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. In particolare, almeno 7 infermieri del Pronto Soccorso sono risultati contagiati. Alle spalle del reparto interessato ai casi, si trova l'Obi, l’Unità di Osservazione Breve Intensiva, i cui pazienti sono in fase di trasferimento per cautela, in quanto non risulta possibile garantire loro, nell'immediato, l'assistenza minima e neppure la sanificazione degli ambienti. Ne è conseguita, dunque, la temporanea sospensione dei ricoveri.

L'appello del dottor Mario Polichetti, responsabile nazionale Udc del settore Sanità