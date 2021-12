"Costretti a fare la quarantena in auto, l'Asl non ci fa tornare a casa": la denuncia del salernitano Paolo Avallone

"Siamo costretti a fare la quarantena in macchina per strada, perchè per lo stato italiano (Asl)non possiamo rientrare con la nostra auto a casa nostra a Milano". A denunciarlo, su Facebook, è il salernitano Paolo Avallone, il quale, insieme al cugino, è risultato positivo al Covid-19 ed ora si trova in macchina a Vietri sul Mare. Numerosi i messaggi di solidarietà: tante persone si stanno rendendo disponibili ad offrire loro da mangiare e da bere.

