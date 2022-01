Allarme Covid: sindaco di Scala in quaratena, screening per tutti al Comune di Castellabate

Il Covid continua a circolare da nord a sud della provincia. Il sindaco di Scala Luigi Mansi e la sua famiglia sono, in via precauzionale, in quarantena. Ad annunciarlo è direttamente il primo cittadino della Costiera Amalfitana: “A seguito del tampone antigenico positivo al quale si è sottoposto Enzo Fortunato, perché presentava sintomi influenzali, io e la mia famiglia siamo in quarantena, visto che abbiamo avuto contatti con lui. Solo per estrema sicurezza, abbiamo effettuato un primo tampone antigenico che ha ovviamente dato esito negativo e faremo tampone molecolare nei prossimi giorni”.

Nel Cilento

Intanto, il sindaco di Castellabate Marco Rizzo ha predisposto per oggi (2 gennaio) lo screening di tutti i dipendenti, della giunta e anche dei consiglieri comunali. Inoltre, ha predisposto sempre per la giornata odierna la sanificazione dell’intera casa comunale insieme ai plessi comunali distaccati. Tutto ciò per garantire un rientro al lavoro in totale sicurezza per tutti. “Ho ritenuto necessario predisporre questo screening e questa sanificazione proprio perché nella situazione delicata in cui ci troviamo non possiamo non agire con tempestività, garantendo un rientro al lavoro in piena sicurezza” dichiara conclude Rizzo.