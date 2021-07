Covid-19: aumentano i contagi, sospesa la “Chiena” a Campagna

Aumentano i contagi, sospesa la “Chiena” a Campagna in programma per il 1º agosto. La decisione è stata presa, in giornata, dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Monaco e dalla locale Pro Loco.

L'avviso

Le attività erano state programmate alla luce di un quadro sanitario diverso da quello odierno: a momento, l’incremento dei contagi su scala locale e regionale rappresenta un elemento di preoccupazione. “La necessità di assicurare la tutela dei nostri concittadini e dei tanti ospiti impone, quindi, un gesto di responsabilità. Ai tanti amici de ‘A Chiena che avevano già acquistato il ticket sarà garantito il rimborso dei costi sostenuti” fanno sapere dal Municipio.