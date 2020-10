Covid e prevenzione: rinviato il Consiglio Comunale a Nocera Inferiore

Sono state rinviate le sedute del Consiglio Comunale del 20 e del 22 ottobre a Nocera Inferiore. Lo ha deciso il presidente Fausto De Nicola, che ha ritenuto opportuno non confermare le date in agenda, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio.

Lo scenario

Lo slittamento consentirà agli uffici competenti di predisporre quanto prevede Dpcm del 18 ottobre. La seduta del Consiglio Comunale è stata rinviata ai giorni 27 e 29 ottobre, ore 15.