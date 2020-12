Nuovi contagi al Ruggi di Salerno, altri 2 positivi a Baronissi

Allarme contagi all'ospedale Ruggi di Salerno. Altri 4 operatori sanitari sono risultati positivi al Covid: sale ad 11 il numero dei nuovi positivi nella struttura ospedaliera. Una situazione drammatica in quanto l'unica soluzione sarebbe chiudere i reparti per i tempi necessari alla sanificazione e allo screening sui contatti dei contagiati, con tutte le conseguenze del caso. Prima fra tutti, i disagi per i pazienti ricoverati nei reparti interessati.

I nuovi casi

Intanto, due nuovi contagi al coronavirus a Baronissi e trentasette i concittadini dichiarati guariti dall’Asl. "Oggi i cittadini positivi sono 148, le persone guarite sono 316, i deceduti sono 7. - ha detto il sindaco Gianfranco Valiante - Dall’inizio della pandemia 471 i concittadini contagiati dal coronavirus. Occorre ancora, tutti insieme, fare sacrifici e mantenere comportamenti rigorosi; è il momento cruciale per evitare che vi sia una nuova ondata dopo le feste. Dipende da noi tutti e da ciascuno di noi", ha concluso.