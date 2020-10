Covid, il Ruggi di Salerno riduce i servizi non essenziali

Il Ruggi di Salerno riduce i servizi non essenziali. La decisione è stata presa per diminuire l'afflusso di persone e prevenire il rischio di ulteriore contagio Covid. Nelle prossime ore, saranno anche attivati altri posti letto al Covid hospital Da Procida.

I dettagli

La riduzione dei servizi non avverrà drasticamente. Sarà, però, disposta la chiusura degli ambulatori, ad eccezione di quelli oncoematologici e degli altri funzionali a cure salva-vita. Saranno ridotti i ricoveri ordinari e saranno accettate solo le emergenze non differibili. Entro venerdì, al Covid Hospital Da Procida, saranno attivati altri 4 posti letto in terapia intensiva. Saranno aggiunti ai 24 attuali (6 di sub intensiva e 18 di degenza ordinaria).