Salernitana, buone notizie dall'infermeria: un giocatore si è negativizzato

Buone notizie dall'infermeria della Salernitana: un giocatore si è negativizzato. E' uno dei 7 positivi al Covid, facenti parte del gruppo squadra.

Lo scenario

Il negativizzato è uno dei due calciatori risultati positivi il 20 dicembre, alla vigilia di Udinese-Salernitana. Altri due tesserati infettati si sono già sottoposti a tampone molecolare e attendono l'esito. Oggi possono aggregarsi ai compagni alcuni tesserati, contatti stretti dei positivi, che sono rimasti in isolamento per un periodo di tempo supplementare, 10 giorni e non 7. È accaduto perché si tratta di non vaccinati o di persone che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale. In totale, la Salernitana ha fin qui comunicato 7 positivi del gruppo squadra, 6 dei quali sono calciatori. In Serie A, ci sono al momento 27 contagiati.