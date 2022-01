Il Covid non dà tregua: la Salernitana annuncia il nono positivo in squadra

Ancora un contagiato nel gruppo squadra della Salernitana. L'allenatore Colantuono ha l'organico ridotto all'osso. La partita contro il Napoli, in programma il 23 gennaio, è a serio rischio, perché i granata scenderanno in campo solo se i positivi non supereranno il 35% degli atleti in lista.

La nota

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove".