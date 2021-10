Contagi nella Salernitana: ci sono due positivi al Covid nel settore giovanile

E' subito scattata la profilassi, che prevede - alla stregua del protocollo seguito per la Serie A - l'isolamento dei contagiati e il tampone molecolare per tutto il gruppo squadra, lo staff. La Salernitana ha fatto svolgere anche prelievo del sangue. Gli allenamenti, in attesa dell'esito dei nuovi tamponi, sono stati sospesi

Ci sono due positivi al Covid, nella Salernitana. Si tratta di tesserati del settore giovanile, sulle cui generalità ovviamente vige lo stretto riserbo.

I dettegli

E' subito scattata la profilassi, che prevede - alla stregua del protocollo seguito per la Serie A - l'isolamento dei contagiati e il tampone molecolare per tutto il gruppo squadra, lo staff. La Salernitana ha fatto svolgere anche prelievo del sangue. Gli allenamenti, in attesa dell'esito dei nuovi tamponi, sono stati sospesi. La formazione Primavera sarà impegnata il 16 ottobre, dopo la pausa, nella partita casalinga in programma al campo Volpe di Salerno, contro il Perugia. Al momento non è stato richiesto il rinvio della gara alla Lega.