Domenica di acquisti a Salerno: folla su Corso Vittorio Emanuele

Nonostante il freddo e la diffusione ancora alta del Covd-19, in tanti sono scesi lungo le vie dello shopping di Salerno.

Lo shopping

Particolarmente affollato - come mostra la foto scattata questa mattina - Corso Vittorio Emanuele, dove molte persone, munite ovviamente di mascherina, sono entrate nei negozi per fare gli acquisti natalizi. Giovani, coppie e anche diverse famiglia sono state notate a passeggio anche in via Mercati, Piazza Portanova e in Corso Garibaldi.