Covid a Salerno e provincia: 5 positivi, parlano i sindaci

Ci sono cinque nuovi casi di positività al Covid a Salerno e in provincia. I dati sono stati comunicati dall’ASL. Il primo è di Salerno città: contagiata una ragazza che è rientrata da una vacanza a Malta. Segnala tre casi di contagio anche il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli. In una lunga diretta Facebook, ha fatto luce sulla situazione Covid anche il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese. "Riscontrato quest’oggi un secondo caso di positività al Covid19 di persona rientrata dall’estero - ha spiegato - si tratta di uno stretto contatto con il ragazzo risultato positivo nella giornata del 17 agosto".

Agro

Purtroppo le notizie negative che si stanno susseguendo in queste ore mi costringono a rompere il silenzio che mi ero prefisso durante tutto l'arco di questa giornata nel rispetto delle vittime di ieri - ha detto il sindaco di Angri - Siamo stati allertati dall'ASL per altri 3 casi nel nostro Comune che si aggiungono a quello del 14 agosto. Abbiamo quindi ad oggi 4 casi positivi totali qui ad Angri, tre dei quali riscontrati in giornata. La situazione continua ad essere sotto controllo, ma siamo tutti consapevoli di quanto ciò possa essere imprevedibile, soprattutto se non ci atteniamo alle misure di sicurezza. Evitare assembramenti, utilizzare la mascherina per obbligo luoghi pubblici chiusi e come da ordinanza del Ministero anche all'aperto, dove non è possibile mantenere e garantire la distanza".

I guariti

"Non ci sono nuovi contagi a Scafati e risultano guariti i nostri due primi concittadini positivi ad inizio agosto". Lo ha detto il sindaco Salvati. "Restano quindi in isolamento domiciliare tre casi - ha aggiunto - Ringrazio l’assessore alla sanità Alessandro Arpaia per il lavoro che sta svolgendo in questi giorni con il dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno. Sono convinto che facendo attenzione e rispettando le regole riusciremo ad evitare la diffusione del virus. Abbiamo dimostrato di essere una città forte e ligia e lo saremo ancora".