Paziente Covid necessita di bombola d'ossigeno, gliela portano i carabinieri

Un’altra richiesta di intervento urgente è giunta, questa mattina, presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Salerno. Un paziente Covid in gravi condizioni necessitava immediatamente di una bombola d’ossigeno.

Il fatto

La richiesta, in particolare, è giunta dai sanitari dell’Usca di Salerno, impossibilitati a far recapitare il dispositivo sanitario dalla Farmacia Ippocratica al paziente residente in Corso Garibaldi.Vista la situazione di gravità, è stata subito inviata una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno, che ha provveduto con celerità al trasporto sicuro a domicilio.

L'intervento a Fratte