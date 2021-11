Covid al Comune di Salerno: Mimmo Ventura positivo, fa ingresso a Palazzo di Città

Positivo al Covid, il consigliere comunale Mimmo Ventura è entrato a Palazzo di Città. Il consigliere aveva effettuato due tamponi, il 15 e il 22 novembre.

Le verifiche

Erano già trascorsi i 21 giorni necessari per lasciare il proprio domicilio, previa liberatoria dell'Asl, ma da positivo non avrebbe dovuto fare ingresso a Palazzo di Città. La sua presenza non è passata inosservata: la polizia municipale ha verificato l'assenza del green pass e lo ha deferito. Lo scrive Ottopagine.