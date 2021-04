Covid a Salerno: 27 nuovi positivi, c'è anche una bambina di 11 anni

I dati rilevati si riferiscono ai tamponi positivi esaminati dal laboratorio del Ruggi, provenienti dall'Usca di via Allende. A questi tamponi si sommano gli altri esaminati presso strutture private

Il Covid non arretra, anzi si registra una impenna di contagi in città: 27 nuovi positivi al Covid. I dati rilevati si riferiscono ai tamponi positivi esaminati dal laboratorio del Ruggi, provenienti dall'Usca di via Allende. A questi tamponi si sommano gli altri esaminati presso strutture private.

I dettagli

Sono 14 i nuovi positivi rilevati dal Ruggi, 8 maschi e 6 maschi. Età media 55,6 anni. Per quanto riguarda, invece, gli 13 contagiati che sono stati segnalati dalle strutture private, la classificazione è la seguente: 8 maschi, 5 femmine: tra le donne, da segnalare una paziente di 82 anni e una bambina di 11 anni. Età media: 46 anni. Prosegue nel frattempo l'attività di monitoraggio dell'Asl, finalizzata al tracciamento dei contatti e all'indagine epidemiologica sulla popolazione.