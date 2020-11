Misure anti-Covid: lungomare chiuso? I salernitani si riversano tutti sul Corso

Com’era facile immaginare, dopo la chiusura nel weekend del lungomare cittadino auspicata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca ed attuata da questa mattina dal sindaco Enzo Napoli con il via libera della Prefettura, molti salernitani non hanno rinunciato a trascorrere comunque qualche ora di svago nel centro cittadino.

La folla

In tanti – come mostra la foto di Gerardo Scafuro – si sono riversati sul Corso Vittorio Emanuale, strapieno quasi come durante il periodo di Luci d’Artista. E c’è chi pensa che immagini simili si potranno vedere anche nel pomeriggio e nella serata, in particolare nei luoghi della movida, ossia nel centro storico e via Roma.