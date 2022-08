Dramma Covid a Salerno: addio al luogotenente dei vigili urbani Ciccio Bruno

Dolore a Salerno per la scomparsa di Francesco (per gli amici Ciccio) Bruno, 63 anni, agente della Polizia Municipale. In particolare, prestava servizio come vigile di quartiere al mercato di via Piave, nel quartiere Carmine dov’era conosciuto e stimato da tutti.

Il dramma

Bruno è stato in servizio fino a mercoledì. Poi ha iniziato a sentirsi male ed è deceduto, in pochi giorni, per complicazioni di salute legate al Covid-19. Attoniti i colleghi del comando di via Dei Carrari. I funerali saranno celebrati presso la chiesa Maria Santissima Immacolata sul Carmine.