Violano la quarantena fiduciaria a Salerno: due cittadini denunciati, in 4 multati senza mascherina

La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una continua e scrupolosa azione di controllo del territorio provinciale. In particolare l’attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto delle norme relative all’utilizzo del Green Pass.

Il report

La Polizia di Stato, insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, Polizia Provinciale e i Militari dell’Esercito Italiano, ha presidiato i luoghi di maggiore frequentazione, attraverso presidi interforze flessibili in grado di assicurare tempestività e velocità d'intervento. Complessivamente, sono state controllate 6027 persone e 774 esercizi commerciali; chiuso un esercizio commerciale chiuso temporaneamente; 7 persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 2 persone denunciate per violazione della quarantena fiduciaria.