Movida al setaccio: multati sei ristoratori tra Salerno e Nocera Inferiore

Anche in questa settimana le Forze dell’Ordine, su disposizione del Prefetto, hanno effettuato numerosi controlli in tutta la provincia di Salerno per verificare il rispetto delle normative anti-Covid in vigore nella zona gialla. Complessivamente sono state controllate 7868 persone, 4979 veicoli, 1421 esercizi pubblici; multate 103 persone per mancato uso della mascherina o perché trovate, senza motivo, in strada dopo le 22; sanzionati 8 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle normative anticovid, dei quali uno colpito anche da sanzione amministrativa accessoria.

I controlli nella movida

In particolare, nella sola giornata di ieri, nel centro cittadino di Salerno, sono state elevate 9 contravvenzioni ad altrettante persone che violavano il “coprifuoco” ed a 4 ristoratori che consentivano la presenza di un numero eccessivo di avventori per tavolo e che somministravano alimenti oltre l’orario consentito. Analoghe sanzioni sono state elevate, nei giorni scorsi, a Nocera Inferiore, a carico di due titolari di attività ricettive per il mancato rispetto dei limiti imposti dalla normativa anti-Covid (presenza di oltre quattro avventori per tavolo) ma anche di tre persone, già recidive, trovate in giro, senza mascherina ed oltre le ore 22; per uno dei tre è scattata anche la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale per essersi opposto al controllo.