Covid a Salerno, altri 33 contagi: i dati del Ruggi e dei laboratori

Si registra un lieve aumento dei contagi da Covid-19 a Salerno. Dai tamponi effettuati ieri, 24 febbraio, e refertati oggi, sono risultate positive 33 persone, di cui 1 positività accertata dal laboratorio del Ruggi e 32 dai centri privati accreditati.

La distribuzione per sesso ed età

I maschi contagiati sono 17 e le donne 16. Il contagiato più giovane è bambino di 4 anni. Il più anziano è un anziano di 93 anni. Età media 47 anni. I tamponi effettuati nel territori della provincia di Salerno sono 260 e, in particolare, quelli nel distretto di Salerno sono 64. Significa, dunque, che il 50% dei tamponi (di numero comunque largamente inferiore rispetto al passato) ha prodotto esito positivo e che, dunque, la media contagi in città resta costante, anzi in leggera risalita sebbene l'analisi quantitativa accerti che ci sia stata una diminuzione del numero complessivo degli infetti, rispetto alle scorse settimane. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.