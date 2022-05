Covid, il report settimanale: nuovi positivi in calo a Salerno e provincia

Performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti. È quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe. Nella settimana fra il 18 ed il 24 maggio in Campania si sono registrati 2403 positivi per 100mila abitanti, con una diminuzione dei casi pari al 32,5%.

I dati di Salerno e provincia

In calo i nuovi positivi anche a Salerno e provincia, dove si sono registrati 472 contagiati ogni 100mila abitanti (-27,1% rispetto alla settimana precedente).