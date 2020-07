Covid-19 a Salerno, riapre la pasticceria "Buonocore": l'annuncio

A distanza di dodici giorni dalla chiusura, domani (lunedì 27 luglio) riaprirà ufficialmente la pasticceria-gelateria “Buonocore” situata in via Paolo De Granita a Salerno. L’attività era stata sospesa dal titolare dopo un caso di positività al Covid-19 di un componente dello staff.

Con immensa gioia vi comunico che da domani finalmente riapriamo!

Ieri abbiamo effettuato la sanificazione del locale e dopo aver avuto un confronto con l'Azienda Sanitaria Locale,la quale si é complimentata per la gestione della criticità, c'ha comunicato che da lunedì possiamo riaprire. Per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi e possiamo tornare ad offrire un servizio ottimale tenendo ancor di più conto del rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19.

Ricordiamo alla gentile clientela che a seguito della ordinanza n. 63 del 24\07\20 emanata dalla Regione Campania viene rimarcato l'obbligo dell'uso della mascherina all'interno del locale(tranne mentre si consuma) pena una sanzione di mille euro per il cliente e multa e chiusura dell'attività per i gestori.

A seguito di questa ordinanza preghiamo i nostri clienti di collaborare (cosa che già facevano in passato) per poter offrire un servizio sempre più preciso e soddisfacente.

Da domani riprenderanno tutte le attività della Pasticceria Gelateria Buonocore.

Ci scusiamo per il disagio che abbiamo potuto creare con la nostra chiusura ma come si dice..

Tutto è bene quel che finisce bene!