Coronavirus: due nuovi casi positivi a Salerno e uno a Scafati

Altri tre positivi in provincia di Salerno. Dall'esame dei tamponi svolto questa mattina dalla Asl di Salerno sono emersi 3 nuovi casi di Coronavirus.

I casi

Due sono residenti a Salerno ed erano già in isolamento domiciliare in quanto individuati dall'Asl come contatti di casi precedenti, mentre un nuovo caso è emerso a Scafati. Per quest'ultimo è in atto la ricostruzione dei contatti familiari e lavorativi.