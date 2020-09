Covid a Salerno, parla il sindaco: "L'autunno è alle porte, resta la preoccupazione"

"Guardia alta e mascherina". La ricetta è sempre la stessa, insieme alle parole d'ordine "salute". Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha tracciato un bilancio sull'estate salernitana: da un lato il cartellone degli spettacoli promossi nei luoghi di svago cittadini; dall'altro la necessità di divertirsi in sicurezza, perché il Covid non ha perso intensità. Il primo cittadino ne ha parlato a margine della consegna di dispositivi sanitari avvenuta al "Ruggi", a cura dell'associazione "Chiara Paradiso".

I dettagli

"L'estate salernitana è stata condotta nella tranquilla e serena sicurezza - ha detto il sindaco Napoli - Gli spettacoli sono andati in scena contigentando gli ingressi. Il bilancio è positivo. Adesso comincia la stagione autunnale e le preoccupazioni permangono. Non abbassiamo la guardia. Ciascuno deve fare attenzione a se stesso e agli altri per fare in modo che la curva del contagio, che ha un accenno di crescita, venga ricondotta nei termini di sicurezza. La situazione a Salerno è sotto controllo non c'è allarme ma è accaduto perché sono state rispettate le regole, su tutti il distanziamento sociale e l'utilizzo della mascherina. Guai a mollare, l'autunno è alle porte: non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia"