Il sindaco di Salerno positivo al Covid, post su Facebook: "Sto bene, vaccinatevi"

"Sto bene, vaccinatevi". Attraverso un messaggio pubblicato sulla propria bacheca Facebook, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha voluto inviare un messaggio di aggiornamento sulle proprie condizioni di salute.

Il post

Il primo cittadino aveva comunicato ieri, 10 gennaio, la propria positività al Covid-19. Oggi ha scritto: "In seguito ad un controllo ordinario, sono risultato positivo a tampone molecolare. Mi sono immediatamente posto in autoisolamento insieme alla mia famiglia. Sto bene e non avverto alcun sintomo grazie alla terza dose di vaccino che mi era stata inoculata nelle scorse settimane. Invito i concittadini a vaccinarsi e ad osservare le regole su distanze, uso mascherina, igiene".