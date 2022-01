Covid a Salerno: 85 nuovi positivi, i dati dei laboratori

Il Covid ha rotto gli argini in città. Dopo il weekend, infatti, si registrano altri 85 nuovi casi a Salerno. Non inganni il dato: fa riferimento solo ai tamponi analizzati dai laboratori privati, perché l'Usca e il Ruggi non hanno prodotto referti. Prosegue l'attività di monitoraggio dell'Asl, finalizzata all'indagine epidemiologica sulla popolazione.

La distribuzione per sesso ed età

Il paziente più giovane è un bambino di 4 anni. Il più anziano, invece, è una donna di 85 anni. l'età media è 40 anni.