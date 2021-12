Impennata di contagi Covid a Salerno: 36 nuovi casi, i dati del Ruggi e dei laboratori

Sono 36 i nuovi contagiati dal Covid-19, a Salerno. Si tratta di 19 contagiati refertati dal Ruggi e 17 dai centri privati accreditati. Si tratta di 14 maschi e 12 femmine. I tamponi si riferiscono sono stati processati ieri, 20 dicembre. Nei tamponi esaminati, non rientrano ancora i casi positivi registrati nella Salernitana.

La distribuzione per sesso ed età

C'è anche un bambino di 4 anni - il paziente più giovane, in totale i bambini sono 9 - tra i nuovi positivi a Salerno città. Il più anziano è una donna di 91 anni. In totale, sono stati effettuati 705 tamponi nei territori afferenti l'Asl di Salerno, 253 dei quali effettuati nel distretto 66 di Salerno-Pellezzano. Prosegue il monitoraggio, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione. L'Asl ha convocato una conferenza stampa nella sede di via Nizza, stamattina.