Covid a Salerno, positivo anche un bambino di 1 anno: i dati del Ruggi e dei laboratori

Il Covid non dà tregua a Salerno. In città è sempre guardia alta per difendersi dai contagi e nelle ultime ore sono stati registrati 142 nuovi casi.

La distribuzione per sesso ed età

Sono risultati positivi (tamponi del 25 gennaio processati oggi, mercoledì 26) 69 maschi e 73 femmine. Il contagiato più giovane è unmaschietto di un anno di vita, il più anziano è una donna di 94 anni. L'età media è di 43 anni. In totale, nei territori afferenti l'Asl di Salerno, sono stati analizzati 462 tamponi, 136 dei quali appartengono al distretto 66, di Salerno-Pellezzano. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.