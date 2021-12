Covid a Salerno, c'è anche un bambino di 4 anni: i dati del Ruggi e dei laboratori

C'è anche un bambino di 4 anni - il più giovane - tra i nuovi contagiati dal Covid, a Salerno. In totale sono 9. I dati sono stati rilevati dal laboratorio del Ruggi (3) e dai centri privati accreditati (6). Si riferiscono ai referti dell'8 dicembre.

La distribuzione per età

Dei 9 contagiati, il più giovane è il bambino e il più anziano è un paziente di 45 anni. L'età media è di 22 anni, a testimonianza del fatto che in larga parte si tratti molto spesso di giovani e giovanissimi, anche in età scolare. Cinque contagiati sono maschi e quattro sono le femmine. In totale, nei territori afferenti l'Asl di Salerno, sono stati analizzatio 838 tamponi, 334 dei quali fanno riferimento al distretto 66, di Salerno-Pellezzano.