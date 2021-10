Covid a Salerno: nessun contagio in città, i tamponi del Ruggi e dei laboratori

Non sono stati rilevati nuovi positivi. I referti analizzati si riferiscono a ieri, 7 ottobre. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione

Ancora una buona notizia per Salerno: non sono stati rilevati nuovi positivi in città. I referti analizzati si riferiscono a ieri, 7 ottobre. I tamponi sono stati processati nel laboratorio del Ruggi e nei laboratori delle strutture private accreditate.

I dettagli

Sono 440 i tamponi analizzati in territori afferenti l'Asl di Salerno. Sono, invece, 106 i tamponi analizzati nel distretto 66, Salerno-Pellezzano. Prosegue il monitoraggio dell'Asl, finalizzato all'indagine epidemiologica sulla popolazione.