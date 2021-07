Covid-19: la variante Delta arriva anche a Salerno, un ricovero al Ruggi

risulta contagiato un anziano non vaccinato. I controlli sui test hanno evidenziato un incrocio nell’Agro

La variante Delta del Covid si è manifestata anche a Salerno. In città, infatti, si registra il primo caso: risulta contagiato un anziano non vaccinato. Lo scrive il quotidiano la Città oggi in edicola.

I dettagli

L'uomo è stato ricoverato al Ruggi. I controlli sui test hanno evidenziato un incrocio nell’Agro. Il caso è monitorato ma va anche precisato che, i nuovi positivi a Salerno e provincia sono ridotti al lumicino, come confermano i bollettini ministeriali e il report dell'Asl.