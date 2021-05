Covid a San Marzano sul Sarno: cinque nuovi positivi, ma riaprono le scuole

Dalla campagna di screening di giovedì e venerdì scorso tutti coloro che hanno aderito sono risultati non affetti dal virus, ad eccezione di un ragazzo in età scolare per il quale sono scattate le procedure di “contact tracing” , come previsto dalle normative vigenti

Riaprono le scuole nel comune di San Marzano sul Sarno. Sono 5 i casi positivi su 1.025 tamponi processati: è questo il risultato dello screening che ha visto in campo, nel fine settimana scorso, l’amministrazione comunale e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici.

Il virus in classe

Si è sottoposta al controllo anche parte della popolazione scolastica: alunni, personale docente e collaboratori scolastici. Dalla campagna di screening di giovedì e venerdì scorso tutti coloro che hanno aderito sono risultati non affetti dal virus, ad eccezione di un ragazzo in età scolare per il quale sono scattate le procedure di “contact tracing” , come previsto dalle normative vigenti. Tale esito, da cui non è emersa una grave situazione pandemica, consente sin da domani la riapertura della scuola con la didattica in presenza, così come indicato anche dall’Asl.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Carmela Zuottolo: “Grazie allo screening abbiamo potuto constatare, con dati reali, che al momento la situazione nella nostra città è sotto controllo. Era necessario fare questo screening anche per rispondere alle preoccupazioni di tanti cittadini. Ora siamo più sereni ricordando, però, che non bisogna assolutamente abbassare la guardia ed essere vigili nel rispettare le semplici norme per evitare il contagio: mascherina, igiene delle mani, distanziamento. Voglio sottolineare il prezioso supporto dell’assessore alle Politiche Scolastiche e Sanitarie, Francesca Barretta, della Polizia Locale guidata dal comandante Gennaro Perulli e ringraziare per l’ottimo lavoro svolto i volontari della Protezione Civile “Vi.Vas”. Tutti, cittadini compresi, abbiamo dato prova di una forte coscienza civica”. Domani, dunque, riapriranno in sicurezza le aule dell’Istituto comprensivo di San Marzano sul Sarno. “Confidiamo nell’ottimo lavoro della dirigente scolastica Emma Tortora che, come fatto sino a oggi, saprà garantire lezioni in sicurezza e sarà attenta a ogni minimo segnale di rischio. La dirigente troverà nell’amministrazione comunale la piena disponibilità a collaborare per valutare qualsiasi minima esigenza, così come fatto con la campagna di screening appena terminata” conclude Zuottolo.