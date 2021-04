Allarme Covid a San Marzano sul Sarno: chiuse le scuole per due giorni

La decisione è stata adottata per consentire al personale scolastico e agli studenti, familiari compresi, di poter partecipare allo screening in programma domani e dopodomani al Parco Urbano

Le scuole di San Marzano sul Sarno, pubbliche e private, resteranno chiuse per due giorni (giovedì 29 e venerdì 30 aprile 2021). Lo ha deciso il sindaco Carmela Zuottolo, che ha firmato un’ordinanza di sospensione dell’attività scolastica di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

La prevenzione anti-Covid

La decisione è stata adottata per consentire al personale scolastico e agli studenti, familiari compresi, di poter partecipare allo screening in programma domani e dopodomani al Parco Urbano. La sospensione dell’attività didattica è conseguente alla massiccia adesione alla campagna di controllo Covid che sarà effettuata dagli operatori sanitari dell’Istituto zooprofilattico di Portici. Nell’ordinanza si fa anche cenno dell’importanza dello screening per avere una completa mappatura sulla situazione epidemiologica sul territorio comunale.